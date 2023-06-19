Стал похож на дедушку: 45-летний Иван Ургант напугал поклонников внешним видом
45-летнего Ивана Урганта сравнили с дедушкой из-за изменений во внешности.
Фото: Starface.ru
45-летний телеведущий Иван Ургант напугал поклонников внешним видом. Он резко ухудшился в последнее время – пользователи Сети сравнили шоумена с дедушкой на свежей фотографии.
Ургант сделал фото из лифта вместе с дочерью. Подписчики обратили внимание на перемены во внешности знаменитости.
Возраста добавила отросшая борода с проседью. Интернет-пользователи заявили, что Ургант больше похож на дедушку, нежели на отца.
Одежда также не придавала лоска – на фото ведущий был в помятой кофте и широких брюках.
Ранее мы писали об изменениях во внешности певца Игоря Николаева. Он опубликовал фото без волос: локоны были спрятаны под шляпу. Подписчики, увидев исполнителя в непривычном образе, заявили, что это «печальное зрелище».