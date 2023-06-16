«Огромные щеки торчат»: Игорь Николаев опубликовал новые снимки без волос

63-летний музыкант Игорь Николаев опубликовал в своем личном блоге новые фото, которые удивили поклонников.

Об этом сообщает Экспресс газета.

Игорь Николаев редко предстает перед поклонниками не в концертном образе. После его последней публикации фанаты обеспокоились видом артиста.

«Печальное зрелище: огромные щеки торчат теперь», «Хорошо хоть не подстригся, шляпу снимет и как новенький», — писали в сети.

На снимке Николаев с дочерью едут в авто. На музыканте соломенная шляпа, под которой фанаты заметили отсутствие волос. Убранные под шляпу кудри изменили лицо певца и вызвали массу критики.

Напомним, несколько месяцев назад Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Долгое время музыкант не мог продолжать концертную деятельность, однако благодаря качественному лечению и отдыху ему удалось возобновить выступления.

Теперь Николаев вновь выходит на сцену и даже пишет новые хиты. Так недавно он выпустил трек «Раскаты грома».

Стоит также отметить, что несмотря на недуг, на концертах певец выглядит роскошно и его образ как и раньше нравится публике.

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