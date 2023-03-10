«Стал охотиться»: Лолите Милявской пришлось обратиться в полицию из-за маньяка

Одна из самых ярких певиц отечественной эстрады Лолита Милявская часто рассказывает о творчестве и личной жизни. Всегда улыбчивая артистка затронула серьезную тему преследования звезд. Брюнетка призналась, что несколько лет назад сама стала жертвой неадекватного поклонника. Об этом пишет Prozvezd.

Исполнительница рассказала, что из-за навязчивого внимания неуравновешенного человека ей даже пришлось обратиться за помощью в правоохранительные органы.

«Психически нездоровых людей на самом людей очень много. Каждый из нас, артистов, хотя бы раз обращался в полицию, менял свой номер телефона как раз из-за таких случаев. Относиться нужно к этому серьезно. Потому как люди, которые преследуют, обычно психически не здоровы. Их нельзя провоцировать. Нужно сразу обращаться в органы. У меня такой случай был лет десять назад. Я написала заявление в полицию и мне помогли», – поделилась звезда.

Лолита отметила, что часто номера телефонов и адреса артистов утекают в Сеть. Она против этого, ведь таким шансом могут воспользоваться неадекватные люди.

«Только по причине того, что тебя может подкараулить психически нездоровый человек. Невозможно понять, как и каким образом твое появление по телевизору подействовало на человека. Бывает, сидел вроде нормальный человек, вдруг у него что-то щелкнуло, и он стал на тебя охотиться», – рассуждает певица.

Ранее мы писали о том, что Лолита ответила на вопрос о страшном пятне на шее. Напомним, что некоторое время назад поклонники заметили на шее знаменитости странное пятно. Они перепугались и решили, что у исполнительницы серьезный недуг. Все оказалось намного проще. Брюнетка сама рассказала, откуда появилась отметина, и объяснила, что это такое.