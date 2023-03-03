Подозревают болезнь: Лолита ответила на вопрос о страшном пятне на шее

Одна из самых смелых и эпатажных певиц отечественной эстрады Лолита в последнее время удивляет поклонников новыми образами. 59-летняя артистка сильно похудела, сменила стиль в одежде и сделала молодежную прическу. Но внимательные фанаты заметили на шее звезды странное пятно. Многие испугались, что оно сигнализирует о серьезной болезни.

На днях исполнительница рассказала о том, что у нее на шее. Оказалось, что Милявская увлеклась переводными татуировками, которые можно носить по несколько дней, а потом они исчезают. Таким образом певица украшает свое тело, чтобы быть эффектной в кадре.

«Когда у меня какие-то концерты клубные — клею татуировку. Когда настроение есть», – поделилась звезда в беседе с Пятым каналом.

Фотографы и журналисты заметили, что даже на концерте «Песни Виктора Резникова» Лолита была с переводным рисунком на шее. Поклонники предполагают, что любовь к наклейкам закончится тем, что Лолита сделает себе настоящую татуировку. Некоторые это поддерживают, но многие отговаривают артистку.

Лолита уточнила, что рисунок на теле может помешать ее работе. В ее жизни были моменты, когда приходилось избавляться от татуировки. Недавно Лолита играла в картине, где по контракту брюнетке нельзя было весь месяц работы менять цвет волос, цвет лака для ногтей и отказаться от рисунков на теле. Звезда признается, что иногда забывала об этом.

«Когда я приходила на площадку и забывала убрать татуировку, мне быстро напоминали — татуировка! Я быстро все убирала», – говорит исполнительница.