Стал мужчиной благодаря хирургу: раскрыты все пластические операции Влада Кадони

На днях стало известно, что звезда «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» сделал операцию на позвоночнике. Артист поделился, что готовился к хирургическому вмешательству долгое время и теперь он рад наконец-то избавиться от боли. Однако пластический хирург Николай Константинов уверен, это не единственный раз, когда Влад Кадони ложился под нож.

Специалист проанализировал портреты колдуна и выяснил, что изменилось в его внешности за несколько лет. По его словам, Кадони стал выглядеть намного мужественнее. «Если идти сверху вниз, то брови стали более ровными, хвосты бровей стали на уровне головок бровей. То есть брови стали более мужественными. Они были в виде синдрома Пьеро, то есть когда они грустные, а сейчас они более мужские», - считает пластический хирург.

Константинов также отметил, что у Влада стали ярко выражены скулы и подбородок, что тоже является заслугой хорошего врача. Кроме того, у Кадони есть имплантаты. «Вмешательство было и на бровях, и на скулах, возможно, имплантаты. На носу ринопластика, на подбородке, возможно, имплантаты, и на углах челюсти тоже имплантаты», - заключил эксперт.

Ранее после операции на спине Влад Кадони вышел на связь и рассказал о своем самочувствии.