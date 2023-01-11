«Могу ненадолго покидать дом»: Влад Кадони раскрыл правду о тяжелой операции на спине

Прямо перед Новым годом поклонники звезды «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» всерьез забеспокоились за здоровье кумира. Влад Кадони ненадолго пропал из социальных сетей, а затем вышел на связь из больничной палаты. Артист рассказал, что перенес тяжелую операцию на позвоночнике, но подробностей озвучивать не стал.

По словам телеведущего, ему было крайне сложно из-за болей в спине даже сидеть. При этом он уточнил, что это был не геморрой. Кадони признался, что недуг мучил его уже очень долгое время, и он собирался сделать операцию раньше, но не получилось из-за напряженного рабочего графика. Запланированное хирургическое вмешательство в сентябре пришлось отложить из-за съемок в шоу «Наследники и самозванцы». И до врачей Влад смог дойти только в декабре. К слову, к проведению операции он готовился два года.

Кадони поделился, что волноваться за него не стоит. Он уже чувствует себя намного лучше. «Сейчас уже чувствую себя нормально. Даже пару раз уже ездил за рулем. То есть, могу ненадолго покидать дом, и, в принципе, мне достаточно комфортно. Спешу успокоить, ничего страшного. Жив-здоров», — рассказал «СтарХиту» артист.

Напомним, что незадолго до операции стало известно, что Влад Кадони уходит с поста ведущего «Дома-2». При этом он уточнил, что уволился не из-за проблем со здоровьем. Все произошло по обоюдному согласию, и никаких ссор с руководством телеканала у него не происходило. «Прошу не искать в этом каких-то подоплек, интриг и подводных камней. На этом все. Бывает такое», - заключил Кадони.