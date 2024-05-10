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Опубликовано 10 мая 2024, 15:19
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Стал копией отца: Диана Гурцкая впервые в 2024 году вышла на сцену с повзрослевшим сыном

Певица Диана Гурцкая сняла повзрослевшего сына, ставшего копей умершего отца.
Стал копией отца: Диана Гурцкая впервые в 2024 году вышла на сцену с повзрослевшим сыном

© Starface.ru

Певица Диана Гурцкая сфотографировалась с 16-летним сыном впервые в 2024 году. Недавно они вместе выступили на концерте. Об этом артистка рассказала в личном блоге.

Со смерти мужа вокалистки Петра Кучеренко прошел почти год, и только сейчас она начала постепенно возвращаться к полноценной жизни. Первое время Диана практически не появлялась на публике, отказывалась от комментариев, а если и выступала перед зрителями, то всегда надевала одежду черного цвета. Поддерживали певицу близкие и во многом помогал сын.

Отметим, что Константин, взрослея, все больше становится похож на отца. Это подметили фанаты певицы и после публикации нового совместного фото звездной матери с юношей. Гурцкая сообщила, что продолжила выступать вместе с наследником после завершения шоу «Две звезды», в котором они участвовали.

«Двойная ответственность — выходить на сцену с любимым сыном. Делюсь с вами кусочком закулисной магии», - призналась Диана.

Ранее Диана Гурцкая показала последнее фото мужа, умершего в самолете во время возвращения в Москву.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
диана гурцкая
новости звезд
звездные дети
Петр Кучеренко