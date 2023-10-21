Стал известен победитель шоу «Голос. Уже не дети»

Победительницей шоу «Голос. Уже не дети» стала 19-летняя Вероника Сыромля, об этом сообщает aif.ru.

В очередном сезоне песенного конкурса было не мало сюрпризов. Главным подарком для зрителей стала концепция шоу — участниками стали финалисты предыдущих сезонов шоу «Голос. Дети», которые уже выросли. На этот раз в финал прошли Мария Панюкова и Рената Таирова из команды Билана, Иван Кургалин и Давид Саникидзе из команды Пелагеи, Вероника Сыромля и Рагда Ханиева из команды Крида, Олеся Казаченко и Мария Мирова из команды Гагариной.

Однако в итоговом зрительском голосовании участвовали лишь четверо из них: Олеся Казаченко, Давид Саникидзе, Рената Таирова и Вероника Сыромля. В итоге хит Кристины Орбакайте «Свет твоей любви» в исполнении Вероники полюбился телезрителям больше всего. Участница команды Егора Крида набрала в последнем голосовании 42% голосов и обошла конкурентов.

Отметим, что лучшей наставницей сезона по мнению телезрителей стала Пелагея.

Ранее мы писали о том, что дочь певца Сергея Трофимова не прошла в финал «Голос. Уже не дети».