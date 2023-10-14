Дочь Трофимова не прошла в финал «Голос. Уже не дети»

Дочь заслуженного артиста РФ, певца Сергея Трофимова не прошла дальше в шоу «Голос. Уже не дети».

После прохождения в полуфинал 15-летняя Лиза Трофимова стала объектом негативных комментариев в социальных сетях, где критики обвиняли жюри в предвзятости.

В качестве своего выступления в полуфинале Лиза исполнила песню «Кажется». После него ее наставник Егор Крид решил высказаться. Он попросил Лизу не бросать музыку и напомнил ей, что она особенная и должна сохранять это. Также он отметил, что для девушки, у которой известный отец, еще сложнее проявить себя. Однако, выходя на сцену, Лиза доказывает всем критикам свой большой талант.

В итоге, Егор Крид не взял Трофимову в финал, а выбрал Веронику Сыромлю и Рагду Ханиеву, пишет StarHit.

Ранее мы писали, что мать участницы проекта «Голос. Уже не дети» рассказала о скандале с дочерью певца Трофима.