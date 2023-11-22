НАШ ШОУБИЗ
13:43, 22 ноября 2023
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Стал известен гонорар сына Михаила Круга за выступление на корпоративе

Mash: выступление сына Михаила Круга на корпоративе обойдется в 400 тыс. рублей.

Стал известен гонорар сына Михаила Круга за выступление на корпоративе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Выступление сына Михаила Круга на корпоративе обойдется в 400 тысяч рублей, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сын покойного шансонье готов выступить на предновогодних частных мероприятиях за 400 тысяч рублей, при этом в стоимость выступления входят только пять хитов отца и авторская песня музыканта.

Если же выступления Александра Круга будет недостаточно, он готов спеть дуэтом со своей матерью Ириной Круг. Но ценник выступления повысится до 1,3 млн рублей.

Журналисты сообщают, что у Ирины и Александра уже достаточно плотно расписан график до 20 декабря. Отмечается, что большинство выступлений - частные корпоративы бизнесменов и криминальных авторитетов.

Ранее мы писали о том, что 21-летний сын погибшего Михаила Круга стал копией отца и пошел по его стопам. Поклонники отмечают, что Александр похож на шансонье не только внешне, но и тембром голоса. Несколько лет назад мужчина официально сменил фамилию и присвоил себе псевдоним отца.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Telegram-канал Mash
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Михаил круг
ирина круг
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