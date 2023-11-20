21-летний сын погибшего Михаила Круга стал копией отца и пошел по его стопам

21-летний сын погибшего в июле 2002 года артиста Михаила Круга стал копией знаменитого отца и решил идти по его стопам. Александр занялся сольным творчеством, которое уже сейчас привлекает и молодую аудиторию, и поклонников, любивших песни звезды русского шансона. Об этом сообщает StarHit.

Когда вокалиста расстреляли, его наследнику не исполнилось еще и года. Он родился у Михаила в браке с жительницей Челябинска Ириной, которая, став вдовой, решила тоже запеть. Долгое время на сцене компанию ей составлял и сын, но потом он пожелал отделиться от матери и стать самостоятельным артистом.

Поклонники, следящие за первыми шагами в шоу-бизнесе Александра, отмечают, что он сильно похож на отца. Причем не только чертами лица, но и тембром голоса. В молодом человеке фанаты отчетливо слышат Михаила Круга. Вот только не хватает артисту узнаваемых усов и щек.

К слову, несколько лет назад Александр официально сменил фамилию и присвоил себе псевдоним отца. Тогда он честно признавался, что понимает всю ответственность, которую возложил на себя этим поступком, но он будет стараться соответствовать. Сейчас у Круга-младшего есть свои преданные поклонники, но о широкой популярности пока говорить рано. Однако Александр уверен, что сможет добиться высот.

Ранее певец SHAMAN побывал на могиле Михаила Круга и склонил над ней голову.