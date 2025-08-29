Стал инвалидом, погряз в долгах: куда пропал Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках»

Актер Михаил Казаков, получивший популярность благодаря роли Ильи Полежайкина в «Папиных дочках», отказывается платить по кредитам. На сегодняшний день, по данным РИА Новости, у него накопились долги, которые превышают 1,8 млн рублей.

Несмотря на то, что Казаков быстро стал известен из-за ситкома СТС, карьеру в кино ему построить не удалось. А в 2020 году артист получил тяжелую травму при падении с 12-метровой высоты и стал инвалидом. В тяжелый период восстановления Михаил остался совсем один. Жена ушла от него и забрала сына. Актер делился, что первое время ему было тяжело пережить расставание, но потом он смирился. Однако, вероятно, наладить жизнь у него все-таки не получилось.

Как сообщает информационное агентство, приставы из Тверской области возбудили на Казакова 10 исполнительных производств. Три из них были прекращены, так как приставы не смогли найти должника. Еще по двум Михаил накопил долги в размере 1,3 млн рублей, плюс 94 тысячи рублей исполнительского сбора.

В 2023 году на актера возбудили четыре производства по исполнительным листам. Это добавило еще 426 тысяч рублей долгов.

Сам Михаил новости никак не комментирует и редко выходит на связь с поклонниками.

