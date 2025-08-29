Представились цветочным магазином: Арзамасова в слезах сообщила о звонке обматеривших ее мошенников

30-летняя актриса Елизавета Арзамасова чуть не стала жертвой мошенников. Звезда «Папиных дочек» рассказала, что злоумышленники представились сотрудниками цветочного магазина.

Арзамасова рассказала, что ей позвонили из цветочного магазина и сообщили о доставке букета на ее имя. У актрисы не возникло подозрений, так как в заявке был указан правильный адрес.

Но, когда мошенница попросила назвать Елизавету код из СМС-сообщения, Арзамасова намеренно сказала неправильный — это разозлило «представительницу цветочного магазина».

«Я назвала неправильный код. Девушка произнесла речь, полную негодования и нецензурной лексики, и бросила трубку», — объяснила актриса.

В кадре знаменитость появилась с опухшим лицом — скорее всего, ситуация довела ее до слез. К счастью, жена Ильи Авербуха не лишилась денег, но ее настроение было испорчено.

