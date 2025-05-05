Никита Михалков в 2022 году снял шоу, в котором предсказал будущее Ивана Урганта. Об этом сообщает «Царьград».

В 2022 году Ургант стал героем программы Михалкова, получившей название «Вы или крестик снимите, или трусы наденьте». Тогда режиссер рассказал про корпоратив в Омске, на котором выступил шоумен. Якобы местный бизнесмен неоднократно приглашал Ивана не только как артиста, но и как «испуганного патриота». После этого в блоге Урганта появился политический пост.

Кроме того, источник утверждает, что среди создателей «Вечернего Урганта» есть «релоканты». Якобы Иван окружил себя людьми, поддерживающими его позицию.

Также «Царьград» пишет, что Ургант ждет удобного случая для возвращения на федеральное ТВ.

Напомним, авторское шоу Ивана уже 3 года не появляется в эфире ТВ, а сам телеведущий столкнулся с отменой.

Ранее сообщалось, что Ивану Урганту грозит штраф в 5 млн за выступление с «гимном Израиля». Подробности читайте в этой новости.