Стал бомжом и алкоголиком: что случилось с Владимиром Яглычем

Знаменитый актер Владимир Яглыч часто появляется на экране, но редко говорит о своей личной жизни. Недавно в Сети опубликовали фото знаменитости, которые ужаснули поклонников. На них 39-летний мужчина в бомжеватом виде гуляет по городу с хозяйственной сумкой.

На кадрах Яглыч позирует в обносках. Он отрастил бороду и перестал ухаживать за собой. Фанаты испугались, что у актера начались какие-то проблемы. Но, оказалось, что это всего лишь новая роль Владимира. Он предстанет перед зрителями в совершенно новом амплуа. Фото можно посмотреть здесь.

Знаменитость снимается в 10-серийном сериале «Выжить любой ценой». Вместе с ним работают такие актеры, как: Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие.

Владимир исполняет роль оперуполномоченного подмосковного ОВД Бориса Фадеева, у которого проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Но в один момент он полностью меняет свою жизнь. Сам актер говорит, что главный герой ему по душе. Звезда надеется, что заросшая борода и неопрятный вид не отпугнут зрителей.

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