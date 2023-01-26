«Как мальчик»: собирающийся в Россию Максим Галкин* изменил внешность

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сделал анонс выступления в соцсетях. Поклонники обратили внимание на внешность артиста – он сильно помолодел.

В многочисленных комментариях под постом говорится: «Как будто 28», «Вы с Аллой Борисовной эликсир молодости нашли?», «Обалдеть, как молодо выглядите», «Вы как мальчик, что вы сделали с собой, не пойму».

Кто-то предположил, что он использовал уколы – инъекции могли осветлить лицо.

Многие отмечали, что Галкин* поставил «фильтр юнца». Поклонники писали: «Зачем так явно злоупотреблять фильтрами».

Ранее стало известно, что Галкин* в 2023 году приедет в Россию. Не исключается, что приезд будет тайным.