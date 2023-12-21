«Стадо обезьян»: депутат Милонов оскорбил участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Блогер Настя Ивлеева устроила вечеринку с полуобнаженными звездами шоу-бизнеса. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что ее участники похожи на стадо обезьян, ограбивших магазины с драгоценностями и нижним бельем.

Депутат крайне резко высказался о данном мероприятии.

«У меня такое ощущение, что стало обезьян ограбило ювелирный магазин и нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют и им радостно от этого», — цитирует его News.ru.

Милонов отметил, что обезьяны и те ведут себя более прилично. Также он поблагодарил звезд шоу-бизнеса, которые «не стали разменивать свою совесть на бездарную и безвкусную помойку». Ивлеевой депутат посоветовал посидеть год без эфиров на ТВ и подумать над своим поведением.

Помимо этого, Милонов сомневается, грозит ли Ивлеевой и ее друзьям уголовная ответственность за данное мероприятие.

«Уголовные преследования вряд ли могут быть, но не этично их куда-либо выпускать. Им точно нужен карантин», — заключил он.

Напомним, мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Ксению Собчак, Дмитрия Билана, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и Джигана. Для выхода в свет гости выбрали прозрачные боди и откровенные платья. Настя Ивлеева появилась на вечеринке в украшении с бриллиантами на ягодицах за 23 млн.