Нестабильный заработок: футболист ПСЖ Сафонов просит суд снизить сумму по алиментам до 300 тыс. рублей в месяц

Матвей Сафонов, футболист французского клуба ПСЖ, просит перерасчитать его сумму долга по алиментам. Спортсмен пожаловался на нестабильный заработок и заявил, что готов платить по 300 тысяч рублей вместо 25% от зарплаты, передает Telegram-канал Baza.

Заседание по иску бывшей жены проходит в Москве. Футболист, как и его экс-супруга, не смогли присутствовать в суде — их интересы отстаивали адвокаты. Так, защитник Сафонов заявил, что спортсмен не может выплачивать установленную суму из-за нестабильного заработка и попросил понизить ее в 10 раз до 300 тысяч рублей. Кроме того, он отметил, что игрок ПСЖ оставил квартиру матери своего ребенка, тем самым обеспечив им необходимый уровень жизни.

Несмотря на это, адвокат бывшей супруги Сафонова продолжает настаивать, что ребенку Матвея «мало денег». Также он сообщил, что его клиентке пришлось отказаться от переезда в Швейцарию и остаться ради семьи в Краснодаре.

Ранее Виктория Боня обвинила миллионера Алекса Смерфита в неуплате алиментов. Она пожаловалась на него в социальных сетях.