«Сшили из его пиджака»: жена Стаса Михайлова публично поиздевалась над его стилем
Жена Стаса Михайлова посмеялась над тем, что платье Бейонсе сшили из пиджака артиста.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Певец Стас Михайлов за последние несколько лет не только похорошел, но и сменил стиль. Если раньше его гардероб не привлекал внимание поклонников и журналистов. То теперь за новинками следят все подписчики и СМИ. Артист носит брендовые вещи не только на сцене, но и в повседневной жизни. Недавно жена знаменитости нашла повод, чтобы поиздеваться над супругом.
Инна опубликовала в социальных сетях сравнение пиджака ее мужа с платьем, в котором поп-звезда Бейонсе выступала на премии «Грэмми». Все обсуждали не только рекордное количество наград певицы, но и ее наряд.
«Платье Бейонсе сшили из пиджака Стаса Михайлова?», «Стас Михайлов встретил 2023 год в модном серебристом пиджаке. Из такой же ткани юбка Бейонсе на «Грэмми», – подписала фото избранница знаменитости и добавила удивленный стикер.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники оценили чувство юмора супруги артиста и отметили, что Стас Михайлов создает тренды.
Ранее мы писали о том, почему певец Стас Михайлов сократил количество гастролей. Поклонники были удивлены решением артиста, ведь он набирает полные концертные залы, а его хиты любят миллионы слушателей.