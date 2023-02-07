«Сшили из его пиджака»: жена Стаса Михайлова публично поиздевалась над его стилем

Певец Стас Михайлов за последние несколько лет не только похорошел, но и сменил стиль. Если раньше его гардероб не привлекал внимание поклонников и журналистов. То теперь за новинками следят все подписчики и СМИ. Артист носит брендовые вещи не только на сцене, но и в повседневной жизни. Недавно жена знаменитости нашла повод, чтобы поиздеваться над супругом.

Инна опубликовала в социальных сетях сравнение пиджака ее мужа с платьем, в котором поп-звезда Бейонсе выступала на премии «Грэмми». Все обсуждали не только рекордное количество наград певицы, но и ее наряд.

«Платье Бейонсе сшили из пиджака Стаса Михайлова?», «Стас Михайлов встретил 2023 год в модном серебристом пиджаке. Из такой же ткани юбка Бейонсе на «Грэмми», – подписала фото избранница знаменитости и добавила удивленный стикер.