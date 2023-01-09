«Не всегда могу это сделать»: почему певец Стас Михайлов сократил количество гастролей

Популярный певец Стас Михайлов продолжает собирать полные концертные залы. Его хиты любят миллионы поклонников. Недавно артист неожиданно заявил, что резко сократил количество гастролей. Многие начали переживать за кумира.

В свежем интервью «МК» исполнитель рассказал, что старается больше времени проводить с семьей. Он отказался от роскошных концертов в новогоднюю ночь, чтобы встретить светлый праздник в кругу родных.

«Самая большая радость для меня — это душевная атмосфера, родные и близкие рядом. Я хотел поехать в теплые края, но дети сказали: «Папа, мы хотим снег!» Поэтому праздновали здесь. Дочки хотели на лыжах покататься, на санках, в снежки поиграть», – поделился с журналистами звезда.

По словам певца, он сам принял решение сократить количество концертов. Михайлов устал от напряженного графика.

«Я всю свою жизнь, за исключением пандемии и нынешних событий, работал. На протяжении почти 15 лет без остановки. В данный момент пришло время подумать. В моем случае меньше гастрольной деятельности — больше творческой. Я записал два альбома. Когда ты постоянно находишься на гастролях, нет места для творчества, для обычных человеческих радостей. Сегодня ехал в машине и смотрел видео, где наша Иванка — еще совсем маленькая девочка. Из-за того, что я был на гастролях, пропускал очень многое. Надо ловить момент, когда дети маленькие, быть рядом с ними. К сожалению, не всегда могу это сделать, но я стараюсь», – признался исполнитель.

Артист также отметил, что очень редко смотрит свои выступления по телевизору. По словам Стаса, он не хочет любоваться собой и даже сам себе не очень нравится! Знаменитость смотрит на себя со стороны только для того, чтобы понять, что он правильно все делает.

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