Сшила сама за несколько часов: дочь Кончаловского появилась на публике в своем наряде

Мария Михалкова-Кончаловская, дочь режиссера Егора Кончаловского, удивила поклонников в себя своим образом и тем, как он был создан. Оказалось, что девушка сама сшила себе наряд на светское мероприятие.

Актриса снялась во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие», на премьере которого продемонстрировала публике необычный наряд ручной работы. В соцсетях Мария написала, что потратила на его создание несколько часов. Так, на светском мероприятии дочь режиссера Кончаловского появилась в черном платье, приталенном за счет корсета.

Для Марии роль в сериале «Обоюдное согласие» стала самой большой и важной. А прежде девушка вообще не думала, что будет сниматься в кино.