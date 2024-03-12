Ксения Бородина сравнила платье Ким Кардашьян на «Оскаре» со столовой салфеткой. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Накануне в США прошла очередная церемония вручения премии «Оскар», на которой собрались все голливудские звезды. Пришла на мероприятие и Ким Кардашьян, которая облачилась в платье люксового бренда Balenciaga. Верхняя часть платья из белого атласа имело угловатый вырез, образующий острый кончик, направленный к лицу Кардашьян.

По мнению телеведущей Ксении Бородиной, такой костюм не очень подходил знаменитости.

«Платье Ким Кардашьян напоминает салфетки для праздничного стола. Как вам такая сервировка?» — спросила у подписчиков она.

Впрочем, в комментариях под сообщением Бородиной нашлись и те, кому платье Кардашьян понравилось: «Ей очень идёт. Вроде простые линии, но выглядит очень эффектно», «Зато прикрыта со всех сторон, смотрится элегантно».

Ранее мы писали о том, что Николас Кейдж пришел на церемонию «Оскар» с женой, которая младше него на 31 год.