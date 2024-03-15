Срывала ноты и путала слова: Анжелика Варум оконфузилась на концерте мужа

Заслуженная артистка России Анжелика Варум в последнее время практически не появлялась на публике. Ее муж Леонид Агутин рассказывал, что супруга не любит посещать светские мероприятия. 14 марта звездная пара выступила в Нижнем Новгороде. Певица вышла на сцену, чтобы поддержать музыканта.

Видео с выступления Леонид Агутин выложил на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Правда, на них Анжелика Варум с трудом справляется с вокалом, срывая ноты и путая слова. Это произошло, когда она с супругом пыталась исполнить хит «Как не думать о тебе».

Агутин признался, что Варум смогла исполнить эту песню только с третьей попытки.

Зрители заметили, что певица выглядела очень хорошо. Она надела облегающее темное платье с принтом в виде листьев. Певица до сих пор отказывается от общения с журналистами.

Агутин и Варум начали встречаться в 1998 году, а в июле 2000-го узаконили свои отношения. В 2022 году в Сети появилась информация о возможном разводе, когда певец стал чаще появляться в обществе без жены, а также после выпуска композиции с загадочными словами «Я закрываю между нами дверь». Тем не менее, сам музыкант через некоторое время опроверг эти слухи, заверив, что трек была написан другими авторами, и развод не стоит на повестке дня.

Ранее певец Агутин пожалел, что его живущая в США дочь не знакома с русской культурой.