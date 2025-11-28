Сроки и крупные штрафы: как наказали фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Суд вынес приговор четверым фигурантам дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Их всех отправили в колонии и оштрафовали на крупные суммы, передает Telegram-канал Baza.

Женщина, которая выполняла роль курьера, получила 7 лет колонии общего режима. Также ее обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Мужчину, через которого мошенники пропустили вырученные с продажи квартиры деньги, приговорили к 4 годам лишения свободы. Кроме того, ему нужно выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

Еще двух участников преступной схемы тоже признали виновными. Они получили по 7 лет колонии и штрафы по 900 тысяч рублей. Долина, потерпевшая по этому делу, на вынесение приговоров не пришла.

Певицу, вероятно, больше всего волновал другой суд, на котором решалась судьба ее квартиры. Инстанция признала законным решение вернуть жилплощадь Долиной, тогда как покупательница недвижимость Полина Лурье настаивала на передаче ключей ей. Женщина лишилась крыши над головой и денег.