Суд вынес решение по спорной квартире Ларисы Долиной: кого признали законным владельцем

Суд признал законным решение вернуть московскую квартиру певице Ларисе Долиной. Она является законным владельцем жилья. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье. Рассмотрение иска проходило в закрытом от прессы режиме. В итоге квартиру оставили Долиной.

Отметим, что на закрытом формате рассмотрения жалобы настаивал юрист певицы. По словам адвоката, на заседании оглашались результаты медицинской экспертизы. Сами Долина и Лурье в суд не приехали.

Квартиру в Хамовниках Лариса Долина продала, став жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее избавиться от недвижимости и перевести деньги на безопасный счет. Когда певица опомнилась, было уже поздно – у апартаментов появилась новая хозяйка. Однако Долина не сдалась и обратилась в полицию. В итоге квартиру ей вернули, а Полину Лурье оставили без жилья и без денег.

Ранее стало известно, что Лариса Долина заработает на новогодних корпоративах стоимость своей квартиры.