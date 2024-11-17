Срок уже не маленький: старший сын Валерии во второй раз станет отцом

Певица Валерия станет бабушкой во второй раз. Невестка старшего сына Арсения Шульгина Лиана сообщила о беременности в личном блоге.

Девушка опубликовала в социальных сетях фотографии и видео, с помощью которых она заявила о будущем пополнении в семье.

Арсений и Лиана для фотоссесии подобрали семейные образы в черных оттенках. Выбор девушки пал на атласное облегающее платье, а молодой человек был одет в рубашку и брюки. На кадрах пара запечатлена на песчаном берегу на фоне моря. Возлюбленные не только позируют на камеру, но и прогуливаются, держась за руки, вдоль побережья.

Также супруги не стесняются своих эмоций, поэтому дарят друг другу нежные поцелуи и объятия. Кроме того, на кадрах отчетливо заметен беременный живот Лианы. Судя по фотографиям, срок у девушки уже довольно не маленький.

«Наша семья становится больше», — трогательно подписала фотографии Лиана.

Подписчики сразу же принялись поздравлять супружескую пару с предстоящим пополнением в семье: «Легкой беременности, Лиана! Теперь интересно, кто же будет, мальчик или вторая девочка?»; «Какое счастье»; «Так держать! Хороших людей должно быть больше»; «Красивые и счастливые люди должны делать детей».

Однако сама Валерия еще никак не комментировала новость о том, что скоро станет бабушкой во второй раз.

Ранее мы писали о том, что с сына певицы Валерии требуют через суд взыскать более 500 тысяч долларов.