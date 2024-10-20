С сына певицы Валерии требуют через суд взыскать более $500 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

На Арсения Шульгина, сына певицы Валерии, подали в суд. Заявителем стал некий бизнесмен по имени Валентин Демчук. Мужчина в иске требует взыскать с Шульгина 587 тысяч долларов по договору займа.

В пресс-службе Тверского районного суда Москвы, куда поступило дело, рассказали, что иск был принят к производству 7 июня 2024 года. Следующее заседание по нему пройдет в конце ноября.

Напомним, Арсений Шульгин — младший сын Валерии. 25-летний Арсений на данный момент является соучредителем компании ООО «СОУШАЛ». В соцсетях сын певицы рассказывает, что занимается созданием новых модных брендов. До этого у Шульгина был бизнес по продаже вещей на маркетплейсах.

Ранее мы писали о том, что 26-летняя невестка Валерии трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы.