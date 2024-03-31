«Срочно всех в детдом!»: Оксана Самойлова встала на защиту старшей дочери

Оксана Самойлова встала на защиту дочери после того, как показала поклонникам бардак в ее комнате. Блогерша заявила, что ее дети могут и вещи раскидать, и тройку получить, но от этого они не становятся плохими.

Жена Джигана вышла на связь с подписчиками в соцсетях и показала комнату старшей дочери Ариелы. Звездная мама отметила, что девочке пора бы навести порядок, однако потом сразу же вступилась за нее перед фанатами.

«Это вы просто привыкли к инстаграмным идеальным детям. Мои и раскидать вещи могут, и брови выщипать, и даже тройки получают иногда. Какой кошмар, конечно. Наверно, надо всех в детдом сдать срочно, а то они что-то неидеальные», – иронично прокомментировала Самойлова.

По мнению блогерши, в поведении ее «неидеальных» детей нет ничего ненормального. К тому же Самойлова призналась, что и сама может устроить беспорядок в комнате.

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