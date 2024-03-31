Сати Казанова заявила, что вынуждена носить специальный девайс из-за проблем со здоровьем

Певица Сати Казанова рассказала, что наконец-то занялась лечением «щелкающего» сустава. Артистка вышла на связь с подписчиками в соцсетях и сообщила, что на протяжении нескольких месяцев ей придется носить ортез.

По словам Сати Казановой, этот девайс предназначен для вывихнутой челюсти, которая уже не вправляется.

«С этим устройством я должна прожить три, а то и шесть месяцев, снимая только во время чистки зубов. Но я не согласна с этим. Я пока не готова в этом выступать, поэтому на концертах обещаю чистую дикцию без лица неандертальца», – поделилась исполнительница хита «До рассвета».

В конце певица призвала всех следить за своим здоровьем и не тянуть с походами в медучреждение.

Ранее мы писали, что Андрей Князев ответил на обвинения в эксплуатации наследия «Короля и Шута». Артист является лидером и сооснователем знаменитой рок-группы, которая прекратила свое существование в 2013 году после смерти Михаила Горшенева. Андрей Князев убежден, что уход из жизни его коллеги никак не повлиял на успех «Короля и Шута».