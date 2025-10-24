«Срочно сообщить духовенству!»: телеведущая Ксения Собчак обвинила журналистов в охоте на Геннадия Хазанова

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак встала на защиту юмориста Геннадия Хазанова, обвинив ряд Telegram-каналов в откровенной охоте на артиста.

В разборе новостей на своем канале для YouTube Ксения Анатольевна с иронией прошлась по некоторым публикациям в СМИ о том, что 79-летний комик распродал часть своей недвижимость в России.

«Это же нечеловеческий подрыв устоев — известный артист продал свою недвижимость! Срочно сообщите высшему духовенству. Нужно описать все его квартиры, опять пнуть за портрет Пугачевой в холле Театра эстрады и найти во всем этом израильский след», — отметила телеведущая.

Собчак также прокомментировала конфликт Хазанова с журналистом Telegram-канала SHOT. Знаменитость назвала его подосланным «провокатором», а его вопросы «тупорылыми».

