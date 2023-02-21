Срочно промывают и капают лекарства: глаза у Романа Костомарова начали мутнеть

У фигуриста Романа Костомарова есть отек глаза. Врачи постоянно промывают и капают лекарства.

Об этом Пятому каналу сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он рассказал, что спортсмена наблюдают офтальмологи – они смотрят, чтобы не было сильного глазного давления.

«Плюс отек дает помутнение…», - сообщил собеседник.

Как только отек спадет, специалисты будут проверять глаза на аппарате.

Также источник опроверг информацию, что фигурист ослеп на один глаз. Ранее сообщалось, что ему удалили хрусталик и спортсмен полностью перестал видеть правым глазом.

До этого говорилось, что у Костомарова случились два инсульта. Также врачи диагностировали менингит.

Напомним, состояние фигуриста крайне тяжелое. Он с 10 января находится в больнице и перенес несколько операций по ампутации.