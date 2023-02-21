Срочно промывают и капают лекарства: глаза у Романа Костомарова начали мутнеть
Источник рассказал, что происходит с глазами Романа Костомарова на самом деле.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
У фигуриста Романа Костомарова есть отек глаза. Врачи постоянно промывают и капают лекарства.
Об этом Пятому каналу сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он рассказал, что спортсмена наблюдают офтальмологи – они смотрят, чтобы не было сильного глазного давления.
«Плюс отек дает помутнение…», - сообщил собеседник.
Как только отек спадет, специалисты будут проверять глаза на аппарате.
Также источник опроверг информацию, что фигурист ослеп на один глаз. Ранее сообщалось, что ему удалили хрусталик и спортсмен полностью перестал видеть правым глазом.
До этого говорилось, что у Костомарова случились два инсульта. Также врачи диагностировали менингит.
Напомним, состояние фигуриста крайне тяжелое. Он с 10 января находится в больнице и перенес несколько операций по ампутации.