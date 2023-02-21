Пришлось удалить хрусталик: Роман Костомаров ослеп на один глаз

Фигуристу Роману Костомарову удалили хрусталик в правом глазу. Теперь он полностью перестал им видеть.

Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Уточняется, что спортсмен пару лет назад перенес операцию по замене хрусталика. На этот раз врачи удалили хрусталик из-за сильного фронтита.

Воспаление в лобных пазухах вызывает давление на глаза – спортсмен ощущает обильное слезоотделение, возникла светобоязнь.

Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Ранее сообщалось, что он перенес два инсульта.