16:43, 21 февраля 2023
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Пришлось удалить хрусталик: Роман Костомаров ослеп на один глаз
Shot: Роман Костомаров перестал видеть после удаления хрусталика в правом глазу.
Фото: Freepik
Фигуристу Роману Костомарову удалили хрусталик в правом глазу. Теперь он полностью перестал им видеть.
Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Уточняется, что спортсмен пару лет назад перенес операцию по замене хрусталика. На этот раз врачи удалили хрусталик из-за сильного фронтита.
Воспаление в лобных пазухах вызывает давление на глаза – спортсмен ощущает обильное слезоотделение, возникла светобоязнь.
Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь.
Ранее сообщалось, что он перенес два инсульта.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Shot
Автор:Лилия КараеваТеги:
#глаз,