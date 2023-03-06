Срочно потребовался психолог: Роман Костомаров очнулся после комы другим человеком

В минувшие выходные поклонники Романа Костомарова наконец-то получили хорошие новости о его состоянии. После длительного нахождения в медикаментозной коме врачи начали постепенно приводить его в сознание, и уже в субботу фигурист практически полностью очнулся и даже стал немного двигаться. На данный момент медики говорят об улучшениях физического здоровья спортсмена, а вот психологическое вызывает много вопросов.

По информации инсайдеров, после пробуждения с Романом будет работать психолог, так как на данный момент он дезориентирован и не может осознать всего происходящего с ним. Из-за этого врачам пришлось назначить ему сильные седативные препараты, используемые для подавления буйного состояния.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил, что у большинства пациентов после нахождения в коме происходит спутанность сознания, из-за этого к ним и направляют психологов. Как правило, справиться с этим удается довольно быстро. Однако в случае Романа не исключено, что восстановление будет все-таки долгим. Дело в том, что за последние два месяца он пережил слишком много потрясений. Ему ампутировали стопы и частично кисти, ухудшилось зрение, произошло два инсульта, а также он дважды находился в состоянии комы. Все это отложило определенный отпечаток на его психике, учитывая то, что раньше он был активным спортсменом.

«Так бывает после операций. Люди приходят в себя, но дезориентированы. Бывают психозы. Странно, что у него это происходит. Обычно такое отмечается в пожилом возрасте. Это может быть и последствием гипоксии головного мозга», - объяснил специалист.

Напомним, что операции по ампутации были необходимы, чтобы остановить распространение гангрены, начавшееся из-за подключения фигуриста к аппарату ЭКМО. Лечащий врач спортсмена объяснял, что в «Коммунарке» осознавали все риски, но не могли допустить летального исхода. Благодаря второму хирургическому вмешательству удалось справиться с некрозом, однако после второй комы медиков стала беспокоить левая рука Романа. По информации источников, она вновь начала синеть.

Ранее Илья Авербух рассказал, что происходит с женой Костомарова Оксаной Домниной, пока ее муж находится в больнице второй месяц.