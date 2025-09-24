«Срочно бросать бухать»: Гоген Солнцев раскрыл причину опухшего лица Даны Борисовой
© Starface.ru
Шоумен Гоген Солнцев объяснил опухшее лицо Даны Борисовой не последствиями пластической операции, а алкогольной зависимостью. Он призвал 49-летнюю телеведущую бросить пить как можно скорее.
«Куда смотрят твои мамочка и дочь? Не стыдно им выпускать тебя из дома таким пугалом? Срочно бросать бухать! Иначе это очень плохо закончится. Ведь у тебя уже был более, чем печальный опыт», — посетовал Солнцев в личном блоге.
В качестве доказательства своих слов шоумен опубликовал неудачный снимок Борисовой.
При этом сама телеведущая пока не ответила на обвинения в свой адрес. Она не скрывает, что раньше страдала от пагубных зависимостей, но заверяет, что это давно в прошлом.
Ранее поклонники не узнали Борисову во время телевизионного эфира у Андрея Малахова, но она заявила, что причина вовсе не в неудачной подтяжке лица, а в плохом ракурсе. Также Дана не исключила, что отечность на лице могла появиться из-за биоревитализации. Эту процедуру она сделала накануне съемок.