«Это неудачный ракурс, я видела все публикации»: Дана Борисова оправдалась за неузнаваемое лицо после пластики

Телеведущая Дана Борисова ответила на критику внешности после очередной пластики. Поклонники не узнали блогершу во время недавнего телевизионного эфира, но она заявила, что причина вовсе не в подтяжке, а в плохом ракурсе. Об этом сообщает Woman.ru.

Борисова призналась, что уже давно не реагирует на хейтеров в Интернете. Ей важно мнение лишь определенных людей. Например, журналиста Андрея Малахова. А он, по словам Даны, похвалил ее преображение.

«Это неудачный ракурс, я видела все публикации. Посмотрите, вот мои фото, сделанные на следующей день после той съемки. Я была в программе у Андрея Малахова, и он сразу встретил меня комплиментом», - заявила телеведущая.

Дана отметила, что в Сети просто разлетелись неудачные скрины и на самом деле она выглядит совсем не так. В подтверждение она предоставила снимки из той же студии, но с других ракурсов. На них Борисова выглядела иначе.

Также блогерша предположила, что отечность на лице могла появиться из-за биоревитализации. Эту процедуру она сделала накануне съемок.

