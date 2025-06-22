«Срифмовалось с бездомностью»: Крючкова призналась, что у нее не было собственного жилья до 55 лет

Светлана Крючкова призналась, что до 55 лет не имела собственной комнаты.

Народная артистка России переехала из Молдовы еще в юности ради поступления в театральный институт: ее пригласили на последний этап вступительных испытаний в школе-студии МХАТ.

Однако Светлана заявила, что на своем творческом пути она сталкивалась с трудностями. Именно по этой причине она большую часть жизни не имела возможности приобрести свое собственное жилье. Только 20 лет назад ее мечта наконец осуществилась.

«У меня до 55 не было собственной комнаты, через меня все время все ходили. Каждый день я должна была складывать раскладушку, в лучшем случае — собирать диван. Это складывание и раскладывание срифмовалось с бездомностью. А теперь мы живем за углом Большого драматического театра», — призналась актриса в передаче «Сегодня вечером».

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