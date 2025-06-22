«Плакала, нос разбивала. И, дай Бог, поживу»: Валентина Талызина отказалась от госпитализации перед смертью

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина незадолго от смерти отказывалась от госпитализации, несмотря на плохое здоровье. Об этом звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» рассказала в последнем интервью, сообщается в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

21 июня после продолжительной болезни не стало Валентины Талызиной. Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса до последнего выходила на сцену, а всего полгода назад отмечала свое 90-летие в Театре имени Моссовета. Артистку давно беспокоили мучительные боли в суставах, а в последнее время она передвигалась на кресле-каталке, но даже не думала о прекращении работы. Режиссер Андрей Житинкин всегда восхищался силой воли знаменитости: «Если она что-то хочет, она свернет горы».

В день своего юбилея в родном театре, где она прослужила более 50 лет, Валентина Талызина обратилась к зрителям. Звезда «Иронии судьбы» откровенно заговорила о своем непростом пути в профессии.

«Все для вас. Всегда все для вас. И плакала, и нос разбивала. Думала, из профессии уйду. Не ушла. И, дай Бог, поживу», — делилась Валентина Талызина.

Через несколько месяцев после этого актрисе диагностировали рак поджелудочной железы. Незадолго до смерти, 16 июня, Валентина Талызина приняла участие в программе «Секрет на миллион» на НТВ, где заявила друзьям, что не собирается ложиться в больницу, несмотря на плохое самочувствие. Артистка также рассуждала о своей жизни, признавшись, что она ни о чем не жалеет.

Несмотря на успех в карьере, у знаменитости была непростая судьба. Родители развелись, когда она была совсем маленькой. Личная жизнь Валентины Талызиной также не сложилась: с единственным мужем Леонидом Непомнящим она рассталась из-за пристрастия художника к алкоголю и измен. Все романы так и не привели к браку, и под конец жизни актриса осталась одна. Но и здесь она не отчаивалась, а принимала все как есть: «Счастливая семейная жизнь? Ну, не получилась она».

Напомним, состояние онкобольной Валентины Талызиной резко ухудшилось этой весной. 21 июня артистка ушла из жизни в возрасте 90 лет.

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