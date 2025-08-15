Младшая дочь актера Михаила Ефремова поступила в университете в США. Надежда будет учиться на танцора и хореографа. Стоимость обучения — $30 тысяч (2,3 млн рублей — прим. «Страсти»), но 60% покроет стипендия. Об этом сообщает Kp.ru.

Звездная наследница с детства увлекается танцами, поэтому, когда встал вопрос о поступлении после окончания школы, она сразу выбрала будущую профессию. Документы Надежда подала в Hofstra University в Нью-Йорке и прошла конкурс. Ей не только предоставили место среди студентов, но и выделили стипендию, как одаренной танцовщице.

Благодаря тому, что 60% стоимости обучения забирает на себя университет, родителям Надежды остается только 40%, а также оплата проживания.

«Ефремова ближайшие 4 года будет получать образование по специальности „танцор, хореограф“ на факультете „драмы и танца“. Средняя стоимость учебного года для иностранцев — $30 тысяч, плюс проживание в студенческом городке — $20 тысяч», — рассказали друзья Михаила Ефремова.

Отмечается, что пока Надежда находится в Москве и готовится к отъезду.

