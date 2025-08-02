Михаил Ефремов будет работать в одном театре с сыном от Евгении Добровольской

Освободившийся из колонии по УДО актер Михаил Ефремов нашел работу в том же театре, где уже играет его 34-летний сын Николай, рожденный в браке с Евгенией Добровольской.

Как пишет Kp.ru, Николай Ефремов задействован в двух спектаклях театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова: «Ревизор», а также «И Вас с наступающим». При этом главные роли ему не достались, их играет Сергей Гармаш.

Ожидается, что Михаил Ефремов выйдет на сцену уже осенью. Он задействован в спектакле по фильму Никиты Михалкова «Без свидетелей».

Напомним, в 2023 году сын актера Николай попал в скандал, когда случайно упал с балкона своей московской квартиры на улице Пролетарской и провел в реанимации три недели.

Известно, что перед смертью Евгения Добровольская в январе 2025 года передала просьбу бывшему мужу не бросать сына.

Михаил Ефремов был осужден за ДТП со смертельным исходом. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В апреле текущего года он вышел из колонии по УДО. С тех пор он не появлялся на публике и не общался с прессой.

Ранее Михаил Ефремов съехал от пятой жены после сообщений о разводе. Актер обосновался в загородном доме, а Софья Кругликова осталась в квартире в центре Москвы.