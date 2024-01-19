«Среди них нет Бродского, Тарковского»: Фадеев высказался об уехавших звездах

Известный продюсер и композитор Максим Фадеев поделился мнением об отъезде некоторых звезд из России. Его слова приводит Kp.ru.

Как признался Фадеев, ему никогда не удавалось понять артистов, которые, уехав из России в другую страну, продолжали выступать с критикой соотечественников и Родины, а также пытались доказать, что это именно они «кормили» родное государство.

Продюсер отметил, что на Западе уехавшие звезды выступают лишь перед эмигрантами, поскольку иностранные зрители никогда не интересовались российской эстрадой. Музыкант добавил, что русскоговорящим артистам крайне проблематично строить карьеру за границей, поэтому, по его мнению, «их дальнейшая участь очевидна».

«Среди них нет Бродского, Тарковского, Рахманинова или Барышникова. Потому что все упомянутые мной любили свою страну, обожали Россию и мечтали сюда вернуться. А такие как Макаревич* и ему подобные лучше бы последили за собой, за своим ртом и за тем, что он произносит», - высказался Фадеев

Композитор уточнил, что Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) является «главным плагиатором страны», однако продолжает рассуждать о собственном величии. Он также назвал лидера рок-группы «Машина времени» «клоуном».

Ранее сообщалось, что активист Виталий Бородин потребовал лишить Андрея Макаревича* звания народного артиста.