Среди коллег не появился: куда пропал Михаил Ефремов на прощании с Александром Миттой

Михаил Ефремов, сыгравший одну из ролей в сериале Александра Митты «Граница. Таежный роман», собирался посетить церемонию прощания с режиссером 17 июля. При этом актера никто так и не увидел.

В малом зале Центрального дома литераторов собрались родные, друзья и коллеги Митты, среди них были Михаил Горевой, Валерия Гай Германика, Никита Высоцкий, Николай Лебедев и Гарик Сукачев.

При этом, по словам источников Teleprogramma.org, Ефремов также приходил попрощаться с режиссером, но избегал фотокамер журналистов. После освобождения из колонии актер избегает публичности и общения с коллегами.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП в Москве и был осужден на 7,5 лет колонии общего режима. В апреле этого года он вышел по УДО. Во время следствия Митта выразил соболезнования родственникам погибшего и поддержал актера, отметив, что авария с его участием - «это случайность».

14 июля Александр Митта умер на 93-м году жизни. Режиссер боролся с раком почки и последнее время находился в хосписе. Его госпитализировали 30 июня — тогда врачи диагностировали у Митты состояние сопора — угнетение сознания, характеризующееся глубоким сном.

Ранее сообщалось, что на траурную церемонию приехала заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Из-за проблем со здоровьем ей тяжело передвигаться, но тренер смогла подняться с инвалидного кресла, чтобы подойти к гробу.