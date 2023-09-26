«Среда гнилая»: критик Соседов жестко высказался об уехавших из РФ Лазаревой*, Пугачевой и Хаматовой

Музыкальный критик Сергей Соседов не скрывает, что не поддерживает позицию артистов, которые предпочли уехать из России полтора года назад. Он не стесняется в выражениях и довольно резко высказывается на их счет. Так, недавно он заявил, что певица Алла Пугачева, актриса Чулпан Хаматова и телеведущая Татьяна Лазарева*(Признана иноагентом на территории РФ) – «гнилая среда».

Больше всего досталось от Соседова именно экс-супруге Михаила Шаца*(Признан иноагентом на территории РФ). Он отметил, что она такая же, как и другие «актрисули», которые считают, что после их отъезда России не осталось, что именно они содержали страну.

«Это шоу-бизнес… актрисули, среда гнилая. Всякие Чулпан Хаматовы, Пугачиха. Считают, что без них России будет плохо, что в их лице Россия „уехала“, и теперь России нет, или она осталась нищая, пьяная. Уж кто бы говорил про пьянство», - заявил Сергей в беседе с Телеграм-каналом «Телега ОНЛАЙН».

По его мнению, в телеведущей нет ничего исключительного, и она уже давно перестала быть профессионалом своего дела. Соседов считает, что на данный момент таких как Татьяна* довольно много, и ее без каких-либо трудностей можно заменить. А вот сама артистка, уехав, поступила глупо, так как в Испании она оказалась никому не нужна.

Ранее Татьяна Лазарева* призналась, что может вернуться в Россию.

*(Признана иноагентом на территории РФ)