Сразу заболела: певица Слава распознала, что на нее навели сглаз

Певица Слава сообщила, что заболела. Артистка не стала вдаваться в подробности, но решила, что на нее навели сглаз.

«Только похвалилась крепким здоровьем и сразу заболела! Вот... есть глазливые!» - написала артистка в соцсетях.

Исполнительница пошутила, что ей следует «быть скромнее или нет». Слава решила не обращать внимание на болезнь и не отменять предстоящие выступления.

«Все равно спою», - заключила она.

Недавно Слава перенесла операцию. По какой причине ей потребовалось хирургическое вмешательство, не уточнялось. Она проговорилась, что всю жизнь мучается с ухом.

На днях ведущая Виктория Боня обвинила Славу в алкоголизме. Артистка ответила на слова об алкогольной зависимости. Она считает: что нормально и ненормально решает зритель и определяют полные залы.