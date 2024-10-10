«Сразу вспомнилась»: Юлия Савичева высмеяла песни Анны Асти на музыкальном конкурсе

Певица Юлия Савичева стала членом жюри в первом полуфинале конкурса авторов и исполнителей «Музыкастинг» на «Новом Радио» и раскритиковала творчество коллеги по сцене Анны Дзжюбы, известной под псевдонимом Анна Асти (Asti).

После выступления одного из участников, который исполнил песню своего сочинения, Савичева отметила, что где-то уже слышала нечто подобное.

«Для меня это десятеричная песня, коих написан миллиард штук с такой аранжировкой, с такими словами, с такой мелодикой... Мне сразу вспомнилась Анна Асти», — сказала Юлия.

Она подчеркнула, что в песнях артистки нет уникальной аранжировки и мелодики. Кроме того, композиции Анны были неоднократно перепеты.

В ответ генпродюсер «Нового Радио» Роман Емельянов поддержал Савичеву и решил пошутить.

«Когда песня не очень, сразу Ана Асти вспоминается», — приводит его слова The Voice.

Ранее Лариса Долина заявила, что планирует записать дуэт с Анной Асти к своему юбилею. Она отметила вокальные данные и талант исполнительницы хита «Царица».