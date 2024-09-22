«Она поет сердцем»: Лариса Долина заявила о планах записать дуэт с Анной Асти к юбилейному концерту

Лариса Долина заявила, что планирует записать дуэт с Анной Асти к своему юбилею.

Народная артистка Российской Федерации отметила вокальные данные и талант исполнительницы хита «Царица». По словам Ларисы Александровны, девушка не просто поет песни на сцене, а каждую из них полностью проживает.

Долина призналась, что увидела в Асти большой талант, как только она появилась на просторах шоу-бизнеса и стала частым гостем на музыкальных премиях. Лариса всегда остается под впечатлением от живого исполнения Анны. Подробности приводит телеграм-канал «Звездач».

«У нее богатое дарование... И она поет сердцем. Даже несмотря на то, что у нее очень много таких темповых песен, она все равно с любовью это делает. Я это заметила сразу, как только ее услышала, поэтому мы сейчас с ней ищем дуэт, чтобы записать...», — сообщила исполнительница песни «Погода в доме».

Также Долина призналась, что она уже начала подготовку к своему юбилейному концерту, который состоится в следующем году: артистка уже наметила несколько новых дуэтов и придумала музыкальные сюрпризы для зрителей.

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