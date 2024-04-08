«Сразу включается тормоз»: Анна Большова рассказала, что ее раздражает в мужчинах

Актриса Анна Большова заявила, что не любит капризных и манерных мужчин. Своими мыслями о жизни, творчестве и отношениях она поделилась в интервью WomanHit.ru.

Звезда призналась, что не может сказать о полном удовлетворении «своей жизнью в искусстве», и объяснила почему.

«Как только удовлетворишься, тут тебе и конец», – убеждена Большова.

По мнению Анны, в любом профессиональном коллективе есть конкуренция. Также она заявила, что вовремя попала в «Ленком», так как если бы это случилось раньше, то «ничем хорошим не закончилось».

«Мои амбиции не соответствовали амуниции», – призналась артистка.

Большова порассуждала о возрасте и мужчинах. Она рассказала, что периодически волнуется из-за цифр в паспорте, но не отчаивается и не беспокоится. В такие моменты она сосредотачивается на перспективах и думает о том, сколько чудесного у нее произошло.

«В мужчине я очень уважаю ответственность. Это ценное качество. К сожалению, оно встречается не так часто, как хотелось бы», – призналась женщина.

Кроме того, знаменитость не любит в мужчинах капризность, манерность и неискренность. По словам актрисы, рядом с такими представителями сильного пола у нее «сразу включается тормоз».

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