Подросший сын Маликова стал его точной копией: одинаковые прически

Подросший сын певца Дмитрия Маликова стал копией отца с такой же прической. Артист часто рассказывает о шестилетнем сыне Марке и публикует его фото в соцсетях.

Дмитрий Маликов в свои 54 года по-прежнему один из самых харизматичных и обаятельных артистов отечественного шоу-бизнеса. За жизнью певца поклонники наблюдают с удовольствием, однако сам исполнитель не торопится делиться личным с фанатами. Правда, иногда делает исключения.

Накануне Дмитрий опубликовал трогательный снимок, подросшего сына Марка. Певец сообщил, что исполнилась мечта мальчика. Марк очень хотел сфотографироваться с любимым блогером Владом А4, и его желание исполнилось.

«Сбылась мечта Марка! Сфотографироваться с Владом», – отметил звезда.

Поклонники бурно отреагировали на редкое семейное фото артиста и отметили, что мальчик растет копией своего отца.

Стоит отметить, что Маликов очень близок с сыном. Но так было не со всеми детьми. Певец признается, что дочь Стефанию воспитывала, в основном, его жена. Певец в это время активно гастролировал. Музыкант признается, впрочем, что затем ему удалось наверстать упущенное и сблизиться с девочкой.

Ранее мы писали о том, что солистка популярной группы REFLЕХ Ирина Нельсон появилась на публике почти без макияжа. Присутствующие отметили, что женщина выглядела грустной, возможно, из-за каких-то личных проблем.