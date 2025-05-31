Клара Новикова рассказала, что всю жизнь мечтала научиться петь. Об этом она сообщила в шоу «Поймай меня, если сможешь».

Участница программы «Аншлаг» Клара Новикова приняла участие в новом вокальном проекте, в котором знаменитости должны угадать, кто из участников умеет петь, а кто — нет.

Во время выпуска ведущий шоу Владимир Маркони напомнил Новиковой, что она когда-то пела дуэтом с Ефимом Шифриным.

«Пел Ефим Шифрин, а я была просто рядом. Я пела еще с Геной Хазановым, у нас замечательный дуэт был», — вспомнила актриса.

Артистка также заявила, что всегда мечтала стать певицей, но судьба распорядилась иначе.

«Какой у меня голос, ну что вы, при людях поющих не говорите, мне неловко. Я хочу петь, я всю жизнь хочу петь», — призналась она.

Ранее мы писали о том, что Клара Новикова подарила Надежде Бабкиной медное кольцо с осколками посуды.