«Сразу сказали, что копия»: Сергей Жуков раскрыл, как его сын получил главную роль в фильме «Руки Вверх!»

В октябре в прокат выйдет фильм «Руки Вверх!», который расскажет историю создания знаменитого российского поп-коллектива. Сергея Жукова в картине сыграли три человека, среди которых — его 14-летний сын Энджел. В интервью Леди Mail.ru певец раскрыл, как мальчику удалось получить эту роль.

По словам Сергея Жукова, он сыграл самого себя в современности. 26-летний актер Влад Прохоров сыграл певца в возрасте 18 — 20 лет, а его сын Энджел воплотил на экране отца в детстве.

«Мы пробовали многих юных актеров на эту роль, но, когда на кастинге появился Энджел, другие продюсеры и режиссер сразу сказали: „Стоп! Вот же вылитый юный Жуков. Копия! Больше никого не ищем“», — поделился артист.

Солист группы «Руки Вверх!» признался, что помогал сыну лучше вжиться в роль.

«Энджел был на моих концертах не раз. Но он родился совсем в другое время, да и жил в совсем других условиях, нежели я. И, чтобы понять, что чувствовал простой мальчишка из Димитровграда в его возрасте, мне многое нужно было ему рассказать», — рассказал Сергей Жуков.

Певец отметил, что у Энджела «потрясающее визуальное сходство» с ним в подростковом возрасте. Сергей Жуков подчеркнул, что для его сына это не первый опыт съемок в кино, и он «отлично справился».

«Мне кажется, что он отлично справился. Энджел — не новичок в кино, он много работает в театре, и особого мандража на площадке у него не было. К тому же его обожала съемочная группа. Могу только похвалить своего парня», — заявил лидер «Руки Вверх!».

Напомним, Сергей Жуков состоит в браке с экс-солисткой группы «ВИА Сливки» Региной Бурд. У супругов четверо детей: 15-летняя Вероника, 14-летний Энджел, 10-летний Мирон Жуков и Эван, который родился в декабре прошлого года. Также у артиста есть 23-летняя дочь Александра от первого брака с Еленой Добындо.

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