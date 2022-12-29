Сразу с двумя: Прилучного засняли в компании девушек без беременной жены Брутян

Один из самых привлекательных актеров Павел Прилучный счастлив в браке с коллегой Зепюр Брутян. 35-летний мужчина постоянно появлялся со своей супругой, но как только она забеременела, стал чаще мелькать с друзьями и подругами. Недавно его засняли сразу с двумя очаровательными девушками, которые сильно прижимались к звезде.

В Сети опубликовали кадры, на которых улыбающийся Прилучный позирует с актрисой Алиной Алексеевой и певицей Юлианной Карауловой. А вот беременной Зепюр рядом не было.

«У вас нет новогоднего настроения? Мы идем к вам! Точнее вы к нам приходите! С 29 декабря во всех кинотеатрах страны супер душевное семейное новогоднее кино, где знаменитые актеры играют роли, а я изображаю саму себя. Ну, или почти саму себя. Строго не судите: на звание «актрисы» не претендую, просто тихонечко пою свою любимую «Внеорбитные» в полном метре», — поделилась Караулова в личном микроблоге.